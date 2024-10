Grupo de Jovens de Wenceslau Braz inicia campanha solidária para o Dia das Crianças

O Grupo de Jovens, Rei Jesus, da Paróquia São Sebastião, da Igreja Católica de Wenceslau Braz, deu início a uma campanha solidária com o objetivo de arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social. A ação, que ocorre anualmente, visa proporcionar um Dia das Crianças mais alegre e inclusivo, promovendo a solidariedade e o espírito de união na comunidade.

Com o lema “Amor em forma de Brinquedos”, a campanha busca sensibilizar a população local a contribuir com doações de brinquedos novos ou usados em bom estado. A arrecadação acontecerá até o dia 10 de outubro, e os interessados em ajudar nesta boa causa poderão doar qualquer tipo de brinquedo, novo ou usado.

“Nosso único objetivo é apenas levar alegria para as crianças que vivem em situações de carência onde a família não tem condições de comprar um brinquedo para as crianças”, destaca Jennifer Manoele, uma das coordenadoras do grupo.

Os brinquedos serão distribuídos para as crianças no dia 12 de outubro, transformando o dia das crianças em um dia alegre e divertido. “Além de seguirmos o mandamento de Jesus, de amar o próximo, teremos a oportunidade de mudar a vida das crianças, levando mais alegria, carinho e atenção”, afirma Jennifer.

Doces e balas também podem ser doados para o grupo, que os entregará junto aos brinquedos. “Vamos montar sacos de doces e distribuir junto com os brinquedos arrecadados. Estamos ansiosos para ver o sorriso de cada criança ao receber seus brinquedos”, enfatiza a coordenadora com entusiasmo.

As doações poderão ser entregues no Escritório Paroquial, ao lado da Paróquia São Sebastião, em frente à Praça da Matriz, no Centro de Wenceslau Braz. Além disso, aqueles que desejarem ajudar com as doações, podem entrar em contato com os organizadores da campanha através dos telefones (43) 9 9956-2768 (Ruan), (43) 9 9963-9662 (Dani) ou (43) 9 9686-7670 (Jennifer).

O DIA DAS CRIANÇAS

De acordo com o Brasil Escola, do UOL, o Dia das Crianças é uma celebração especial no Brasil, comemorada no dia 12 de outubro, uma data dedicada aos pequenos, marcada por muita alegria e presentes. Curiosamente, o feriado nacional do dia, no entanto, não está diretamente relacionado às crianças, mas sim à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

A data do Dia das Crianças foi oficializada em 1924, através de um decreto do presidente Artur Bernardes. No entanto, a data só se tornou amplamente conhecida e comemorada a partir de 1950, quando uma campanha publicitária ajudou a popularizar a ideia de um dia dedicado às crianças.

No restante do mundo, a comemoração do Dia das Crianças ocorre em datas diferentes. A Organização das Nações Unidas (ONU), por exemplo, determinou o dia 20 de novembro como o Dia Mundial das Crianças, uma data voltada para a conscientização sobre os direitos infantis e a importância do seu bem-estar.

