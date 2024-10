Cansada de sofrer violência doméstica, mulher mata marido com facada no peito

Uma história de discussões e brigas acabou com a morte de um homem na noite deste domingo (29). A vítima foi morta a facadas por sua mulher na cidade de Londrina, Região Norte do Paraná.

De acordo com as primeiras informações divulgadas a imprensa, o crime aconteceu por volta das 23h30 em uma residência que fica situada ao bairro Jardim Olímpico, Zona Oeste da cidade. Conforme relatos de testemunhas, o casal tinha um histórico de violência doméstica.

Segundo relatos da mulher A PM, ela teria solicitado uma medida protetiva contra o companheiro que, na noite deste domingo, teria ido até a sua casa. Após mais uma discussão e cansada da violência, a mulher teria pego o celular para ligar para polícia, momento em que o homem pegou o aparelho e jogou no chão. Com isso, ela pegou uma faca e desferiu um golpe no peito do homem. Equipes do SAMU chegaram a ser acionadas, mas quando chegaram ao local o homem já estava morto.

A mulher foi atuada em flagrante pelo crime de homicídio simples. Ela foi encaminhada a delegacia da Polícia Civil. Segundo a PM, a autora do crime estava bastante abalada e agiu em legítima defesa.

O corpo do homem foi recolhido pela equipe do IML. O caso segue sendo investigado pela equipe da Polícia Civil.