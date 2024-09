Incêndio no Centro assusta moradores de Taquarituba

Um incêndio registrado no início da tarde desta segunda-feira (23) assustou moradores do município de Taquarituba, interior de São Paulo.

De acordo com as informações apuradas pela folha, o fogo começou no andar superior do prédio que fica situado a Rua Ataliba Leonel, no Centro, local que abriga as lojas Veste Bem e Magazine Luiza no piso térreo.

Uma nuvem de fumaça se espalhou pela cidade chamando atenção de moradores de outras localidades. Equipes do Corpo de Bombeiros de Avaré foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência e, conforme as últimas informações, não houve feridos e o incêndio já foi controlado.

Até o momento, não foram divulgadas maiores informações sobre a origem do fogo, mas as causas do incêndio devem ser investigadas.