Investigações apontam que avô causou incêndio que matou ele e a neta

Equipes da Polícia Civil do Paraná estão investigando o caso de um incêndio que culminou na morte de duas pessoas, entre elas, uma criança. A situação foi registrada no município de Pinhão, Oeste do Paraná.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, o caso começou a ser investigado após uma residência situada ao bairro Lindouro pegar fogo e uma criança de cinco anos e um homem de 47 anos morrerem.

Continua após a publicidade

Conforme relatou o delegado Anderson Fonseca, responsável pelas investigações, o homem, que é avô da criança, teria causado o incêndio de forma proposital na intenção de matar ele e dois netos, visto que uma outra criança de três anos também estava na residência, mas felizmente foi resgatada por vizinhos.

Outro ponto que chamou a atenção dos investigados foi o fato de a perícia apontar que haviam vários focos de incêndio espalhados pela residência, situação que aponta que o incêndio pode ter sido causado por ação humana. Já em contato com testemunhas, os policiais foram informados que não é a primeira vez que o homem tentou atear fogo nele mesmo.

O caso segue sendo investigado e o inquérito policial deve ser encaminhado ao Ministério Público assim que concluído.