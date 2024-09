Estudante de dez anos morre em escola do Paraná

A equipe da Polícia Civil do Paraná está investigando a morte de uma criança de dez anos que morreu na última segunda-feira (16) após passar mal em uma escola municipal do município de Rebouças, no Paraná.

Segundo as informações apuradas pelo portal Banda B, a criança de dez anos foi identificada como Alyce Tesluki. A estudante começou a passar mal por volta das 13h30 sendo socorrida por funcionários da escola e encaminhada ao hospital entre as 14h30 e 15h00 onde já teria chegado morta.

A princípio, há a hipótese de que a menor tenha sofrido um mal súbito. Porém, um inquérito foi instaurado para apurar o caso. O delegado responsável pelas investigações, Thiago França Nunes, disse que já foram realizadas oitivas com familiares da criança, profissionais da escola e os agentes de Saúde que atenderam a menina.

O caso segue sendo investigado.