Morre brazense que lutava contra o câncer

Wenceslau Braz acordou em luto nesta terça-feira (17) com a notícia do falecimento de Jhonattan da Silva Silvério, de 38 anos, após uma intensa batalha contra o câncer. Diagnosticado com câncer de intestino há cerca de dois meses, ele não resistiu às complicações. Jhonattan, um representante comercial autônomo, deixou sua esposa e três filhos, incluindo uma filha de 13 anos que tem paralisia cerebral.

A notícia do diagnóstico chegou em 27 de julho deste ano, mudando completamente a vida de Jhonattan e de sua família. Além do impacto físico da doença, a família enfrentou dificuldades emocionais e financeiras. O tratamento exigia cuidados médicos intensivos, o que aumentou ainda mais as despesas. O medo em relação ao futuro dos filhos era uma preocupação constante para Jhonattan, que já lidava com a condição especial de sua filha.

No dia 19 de agosto, diante do agravamento da situação financeira, Jhonattan procurou a reportagem da Folha para relatar sua história. Ele buscava apoio da comunidade para ajudar nos custos do tratamento, que incluíam não apenas o combate ao câncer, mas também os cuidados com sua filha. A resposta foi imediata, com a mobilização de moradores para realizar arrecadações e doações para a família.

Mesmo com a ajuda recebida, Jhonattan não conseguiu superar as complicações da doença, mas sua determinação foi uma inspiração para todos. A comunidade se uniu em solidariedade à esposa e aos filhos, que agora enfrentam o luto pela perda de um ente querido.