Serviços de manutenção podem causar falta de água em Wenceslau Braz

A Sanepar informou que, devido a uma manutenção emergencial na captação de água em Wenceslau Braz, a cidade pode enfrentar desabastecimento e/ou oscilações na pressão da água nesta terça-feira, 17 de setembro. Os trabalhos estão programados para serem concluídos até as 17 horas, com previsão de normalização gradual do abastecimento durante a noite.

Durante este período, é recomendável que a população use a água tratada de forma econômica para alimentação e higiene, evitando desperdícios. A Sanepar destaca a importância de utilizar a água de forma inteligente, especialmente em períodos de estiagem e calor intenso. Os clientes que não possuem caixa-d'água no imóvel podem ser mais afetados pela interrupção. A recomendação da ABNT é que cada imóvel tenha uma caixa-d'água com capacidade mínima de 500 litros para garantir água por pelo menos 24 horas.

Para informações adicionais, a Sanepar disponibiliza o telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Também é possível acompanhar a situação através do aplicativo Sanepar Mobile ou do site www.sanepar.com.br.