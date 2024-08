Mulher é presa após comprar itens para churrasco e dar golpe do Pix

Um churrasco terminou em cadeia na última sexta-feira (09) após uma mulher tentar aplicar um golpe em um supermercado situado a cidade de Cambará, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os policiais receberam a informação de que uma mulher havia aplicado um golpe contra o supermercado. Conforme a denúncia, a suspeita solicitou ao estabelecimento vários itens para realizar um churrasco, realizou um Pix e pediu para que as mercadorias fossem retiradas por um taxi. Porém, a equipe do mercado acabou percebendo que o pagamento não havia sido realizado.

Diante da situação, a equipe da Polícia Civil deu início a diligências e conseguiu identificar a mulher de 25 anos responsável pela compra. Após localizar a suspeita, os policiais ainda encontraram os itens levados do supermercado.

Após analisar o retrospecto da suspeita, a equipe ainda descobriu que ela havia praticado o golpe em outros mercados do município e da região realizando compras que variavam de R$ 1,2 a R$ 1,6 mil.

Frente aos fatos, ela foi presa e, juntamente com os produtos apreendidos, levada a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.