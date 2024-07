Jovem do Norte Pioneiro é morto a tiros na Região Metropolitana de Curitiba

Um jovem de 28 anos, natural de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, foi morto a tiros na noite da última segunda-feira (15). O crime aconteceu em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as investigações, a vítima foi identificada como Luiz Felipe de Freitas. O jovem havia acabado de sair de uma aula prática em uma autoescola quando foi surpreendido por dois atiradores que realizaram os disparos. O corpo de vítima foi alvejado com ao menos sete tiros e o rapaz morreu no local.

O crime aconteceu no cruzamento das Ruas Avenida Rui Barbosa com a rua Leopoldo Précoma, próximo ao terminal Afonso Pena. O crime foi registrado por imagens de sistemas de vigilância próximos ao local sendo possível observar que os suspeitos fogem em um automóvel de cor prata após cometer o crime.

Inicialmente, a polícia trabalhou com a hipótese de que o jovem tivesse sido morto por engano, mas ao analisar as imagens, ficou claro que os suspeitos estavam procurando por Luiz Felipe, ou seja, um crime premeditado conforme divulgou a Polícia Civil.

Segundo a família, o rapaz era tranquilo e dedicado aos estudos e a igreja. A polícia investiga se a motivação pode estar ligada a alguma desavença em Bandeirantes, cidade onde o rapaz morava antes de se mudar para Curitiba.

O corpo do rapaz foi sepultado nesta terça-feira (16) no cemitério de Bandeirantes.

O caso segue sendo investigado.