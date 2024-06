Suspeito usa cachorro para bater no dono do animal durante briga de bar

Um homem está sendo investigado pelo crime de maus tratos a animais após se envolver em uma situação inusitada e revoltante. Ele usou o cachorro de outro homem como “arma” para agredir a vítima. O caso aconteceu na semana passada em Ivaiporã, região Norte do Estado.

De acordo com as imagens registradas pelo sistema de vigilância do local, dois homens discutem e acabam entrando em luta corporal, momento em que um deles pega o cachorro do outro e pela coleira e utiliza o animal como uma “arma” para bater no rival que é o tutor do animal.

Após o incidente, o cachorro foi levado ao veterinário para passar por avaliação médica e, felizmente, não se feriu.

Já o suspeito de realizar as agressões é servidor público do município e a própria prefeitura registrou um boletim de ocorrência contra o homem que exercia cargo comissionado e foi exonerado após a situação.

Um inquérito foi instaurado para investigar o caso e o homem pode responder pelo crime de maus tratos a animais domésticos com pena de até cinco anos de prisão. A prefeitura ainda aplicou uma multa no valor R$ 2,7 mil ao suspeito.