Polícia procura homem que desapareceu em Jaguariaíva

A equipe da Polícia Civil de Jaguariaíva está procurando um homem que desapareceu no município nesta terça-feira (13).

De acordo com o comunicado divulgado pela PC, o homem tem 36 anos de idade e foi identificado como Cayo Augusto Araujo Dias. Ele estava hospedado no hotel Andreazza e, segundo relatos de populares, deixou o local para ir se encontrar com uma mulher em Jaguariaíva. Desde então, o homem não foi mais visto.

Ainda conforme as informações divulgadas pela PC, Cayo estava em uma Fiat Fiorino furgão de cor branca e placas SHT3B50.

Informações que possam levar a polícia até o paradeiro de Cayo podem ser repassadas a polícia através do telefone (43) 3535-6721.