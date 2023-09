Suspeito foge da polícia no momento em que matava um porco

Um jovem de 23 anos foi flagrado matando um porco que ele havia furtado. A ocorrência foi registrada na tarde da última segunda-feira (28) no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, um homem compareceu à delegacia para denunciar que dois porcos com aproximadamente 20 kg cada haviam sido furtados do chiqueiro de sua chácara que foi arrombado.

Diante da denúncia, os policiais deram início as diligências para apurar o crime e conseguiram identificar um suspeito de ter praticado o furto. Com isso, os agentes foram até sua residência no bairro Colina Verde e, assim que chegaram ao local, se depararam com o indivíduo abatendo um dos porcos. Quando notou a presença dos policiais, ele fugiu pelos fundos da residência.

Diante da situação, foi instaurado um inquérito para investigar o crime de furto qualificado com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão.