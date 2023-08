Polícia procura mulher suspeita de matar marido com água fervendo

A equipe da Polícia Civil de Curiúva, no Norte Pioneiro, está à procura de uma mulher de 58 anos suspeita de matar o próprio marido. O crime aconteceu em agosto do ano passado.

De acordo com as informações apuradas pelo site de notícias Portal Curiúva, o crime aconteceu no dia 04 de agosto quando a suspeita teria jogado água fervendo no rosto do marido enquanto ele dormia. Segundo as investigações, o homem chegou a ser socorrido e internado, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Durante o inquérito policial, os investigadores levantaram informações que apontam a esposa como principal suspeita de ter cometido o crime. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Mikail Moss, a mulher teria pedido que o marido lhe desse seu cartão de benefício social, mas como o homem negou, ela teria jogado água quente em seu rosto enquanto ele dormia. Ainda segundo o delegado, a mulher usa nome falsos para despistar a polícia.

Diante da situação, a equipe da Polícia Civil conta com a ajuda da população para encontrar a mulher identificada como Leoni Mainardes. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone (43) 3545-1263.