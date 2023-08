Homem é dopado e morto pela esposa em Jaguariaíva

Um homem morreu na noite desta terça-feira (15) após ser dopado e levar um tiro. O crime foi registrado no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Rael Ferreira Pedroso, de 46 anos, que é natural no município de Telêmaco Borba e residia em Jaguariaíva com a esposa.

Segundo o depoimento da suspeita, há alguns dias o homem havia comprado uma arma de fogo e estaria ameaçando matar a mulher. Nesta terça-feira, após chegar do trabalho, a mulher disse ter colocado um remédio em uma bebida que foi consumida pela vítima. Quando percebeu que o marido estava sonolento, a mulher pegou a arma e atirou contra o homem que veio a óbito.

Após cometer o crime a mulher foi para casa de familiares para procurar ajuda, mas acabou sendo presa em flagrante e encaminhada a delegacia da Polícia Civil.

Já o corpo de Rael foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) e deve ser velado em Jaguariaíva e o sepultamento está marcado para manhã da quinta-feira.

O crime segue sendo investigado.