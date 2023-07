Exame aponta que enfermeira do Samu foi envenenada

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina está investigando o caso de uma socorrista do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que foi envenenada. Já havia a suspeita e a vítima chegou a apontar uma responsável, nesta quarta-feira (19), a PC informou que o exame toxicológico resultou em positivo para envenenamento.

A situação aconteceu no dia 11 de junho quando a vítima, uma mulher de 40 anos, começou a passar mal após ingerir um copo de cappuccino na sede do SAMU. Ela foi levada as pressas para o hospital e chegou a relatar quem havia a envenenado. Com indícios de envenenamento por “carbamato”, mais conhecido como chumbinho, a equipe médica informou o caso a Polícia Civil.

Durante as investigações, os policiais levantaram informações sobre uma desavença entre a vítima e uma colega de trabalho, apontada como suspeita de realizar o envenenamento. A situação chegou a envolver o registro de boletins de ocorrência. Com isso, o delegado responsável pelo caso solicitou um mandado de busca e apreensão que foi cumprido na casa da suspeita no dia 12 de julho. No quarto dela, foi encontrado um recipiente com chumbinho.

Ao ser interrogada, a mulher negou ter envolvimento com o caso, porém, após ouvir testemunhas, foi confirmado aos investigadores que ela havia realizado o furto de equipamentos no local de trabalho e perseguia a vítima e outros colegas de trabalho.

Agora, a polícia teve acesso ao resultado do exame toxicológico realizado pela vítima o qual apontou a presença do Carbamato em seu organismo. Com isso, a suspeita pode ser indiciada pelo crime de tentativa de homicídio qualificado com emprego e veneno.

A vítima recebeu alta médica na última segunda-feira (17).