Homem morto encontrado vivo na funerária morre horas depois no hospital

Acidente deixa caminhonete destruída e motorista morre na PR-092 Situação foi registrada no trecho da rodovia que passa por Santo Antônio da Platina e deixou outras duas pessoas feridas