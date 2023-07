Mulher apaixonada por padre invade igreja e ameaça se matar

Uma mulher com aproximadamente 30 anos se entregou a polícia após invadir uma igreja e ameaçar se matar. A situação aconteceu na manhã da quarta-feira (12) em Arapongas, região Norte do Estado.

De acordo com relatos de fiéis da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, dias atrás a mulher teria declarado seu amor ao sacerdote da Paróquia durante uma missa quando disse no microfone que gostaria de casar com o padre. Já nessa quarta-feira, ela teria ido até o local com o pretexto de se confessar, mas acabou sacando um revólver e a situação mudou.

Inicialmente, havia a suspeita de que ela tivesse feito o padre de refém, mas depois a polícia confirmou que ela estava sozinha no local. A suspeita se trancou no banheiro e ameaçava tirar a própria vida. Após cerca de três horas de negociações, ela aceitou se entregar a Polícia sendo socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento.

O caso deve ser investigado.