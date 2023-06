Criança é atropelada em frente à escola e fica em estado grave

Uma menina de 12 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um automóvel no fim da tarde da terça-feira (20). A situação foi registrada no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo portal de notícias Tá no Site, a situação aconteceu na Rua Marechal Floriano Peixoto, nas imediações da Escola Rotary. Segundo relatos de testemunhas, um automóvel GM/Corsa transitava pela via no sentido Centro quando a condutora teria perdido o controle da direção batendo em uma motocicleta e, na sequência, atropelando a menina.

Com o impacto, a criança ficou presa embaixo do veículo e as equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro a vítima. A equipe dos bombeiros utilizou equipamentos para levantar o automóvel e retirar a menina que estava embaixo do carro. Ela sofreu um traumatismo craniano e foi encaminhada ao hospital consciente.

Já a motorista do automóvel também ficou ferida e foi socorrida pela equipe do SAMU.