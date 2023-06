Atirador tinha anotações sobre ataques a escolas, diz Secretaria de Segurança

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná divulgou, na tarde desta segunda-feira (19), novos detalhes sobre as investigações do atentado a uma escola estadual da cidade de Cambé, no interior do estado, que deixou dois alunos mortos.

De acordo com as informações divulgadas pelo secretário Hudson Teixeira, o atirador chegou a instituição dizendo que iria retirar um histórico escolar, pois é ex-aluno da escola. Porém, ele invadiu o local entrando em um corredor do prédio e seguiu até onde as duas vítimas participavam de uma aula de Educação Física.

A equipe da Polícia Civil, o suspeito confessou os crimes e disse que escolheu as vítimas de forma aleatória. Karoline, uma jovem de 17 anos, morreu ainda na escola após ser atingida pelo atirador com um tiro na cabeça. Já Luan, de 16 anos, chegou a ser socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu e morreu no hospital.

Com o atirador, os policiais apreenderam um revólver, carregadores, uma machadinha e um caderno com informações sobre ataques a escolar, incluindo o ataque em Suzano, no Estado de São Paulo. Ainda de acordo com as investigações, o atirador é investigado pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Em contato com os familiares do atirador, as equipes policiais foram informadas que ele é esquizofrênico e faz uso de medicação controlada.

Além do atirador, a polícia também prendeu um homem de 21 anos e apreendeu um adolescente de 13 anos suspeitos de participar do planejamento do ataque.