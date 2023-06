IML identifica homem encontrado morto em Jaguariaíva

Foi divulgada a identidade do homem encontrado sem vida com o corpo boiando no Ria Capivari, em Jaguariaíva, na manhã desta quinta-feira (15).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a vítima foi identificada como Ronie Charles de Melo, de 52 anos. O corpo foi localizado por populares que passavam pela ponte que liga a Cidade Baixa a Cidade Alta e avistaram um homem boiando no Rio. A situação foi informada as autoridades policiais sendo acionado o Corpo de Bombeiros para retirar o corpo da vítima do rio.

Na sequência, o IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa foi acionado e esteve no município para recolher o corpo sendo então revelada sua identidade. Preliminarmente, não há suspeita ou indícios de crime, mas a equipe da Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Até momento, se sabe que o homem foi visto na tarde de ontem no Centro da cidade.