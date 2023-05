Homem que estava desaparecido na região é encontrado morto

Um homem que estava desaparecido foi encontrado morto na manhã do último sábado (27) no município de Jaguariaíva.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a vítima foi identificada como Guilherme Gregorio da Silva. Se desaparecimento foi comunicado a equipe da Polícia Civil no sábado (20) e o homem de 37 anos não foi mais visto desde então. Já neste fim de semana, a procura acabou de forma trágica após a vítima ter sido encontrada sem vida.

Ainda conforme as informações, o corpo de Guilherme estava em uma área de mata que fica aos fundos de uma ótica que fica situada na entrada do bairro Jardim Edith.

A equipe da Polícia Civil e do IML (Instituto Médico Legal) estiveram no local para recolher o corpo da vítima e dar início às investigações. Conforme uma apuração preliminar, aparentemente a morte aconteceu por causas naturais. A polícia aguarda o resultado de exames para confirmar a suspeita.