Ex-presidente do Senado é internado com fortes dores abdominais

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) foi internado hoje (6) com fortes dores na região do abdômen. A informação foi dada pela sua assessoria. O ex-presidente do Senado deu entrada em um hospital em Brasília, mas os médicos decidiram por sua transferência para São Paulo.

“A assessoria de imprensa do senador Davi Alcolumbre informa que nesta sexta-feira (6) o Senador deu entrada em um hospital de Brasília com fortes dores abdominais e por recomendação médica está sendo transferido para São Paulo, onde será assistido pela equipe médica coordenada pela Dra. Ludhmila Hajjar”, afirmou a assessoria do senador, em nota.

Alcolumbre foi presidente da Casa entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2022. Atualmente é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.