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Paraná reforça segurança nos 399 municípios para o segundo turno das eleições neste domingo

Operação mobiliza policiais, bombeiros e equipes de inteligência para proteger locais de votação, garantir a segurança dos eleitores e combater crimes eleitorais em todo o Estado

Por: Da Redação
23/10/2026 às 17h28
Paraná reforça segurança nos 399 municípios para o segundo turno das eleições neste domingo
O planejamento segue o modelo adotado no primeiro turno e prevê ações antes, durante e depois da votação. Foto Sesp

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA - O Paraná terá um esquema especial de segurança nos 399 municípios para o segundo turno das eleições 2026, marcado para este domingo (25). A operação começa no sábado (24) e contará com reforço no policiamento, proteção dos locais de votação e equipes preparadas para atender ocorrências relacionadas ao processo eleitoral em todas as regiões do Estado.

Coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), a operação de segurança das eleições reunirá a Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil (PCPR), Polícia Penal (PPPR), Polícia Científica (PCIPR) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMPR). O trabalho também terá a participação de órgãos federais e municipais.

O planejamento segue o modelo adotado no primeiro turno e prevê ações antes, durante e depois da votação. Além de garantir a segurança dos eleitores e dos profissionais da Justiça Eleitoral, as equipes acompanharão o transporte das urnas eletrônicas e atuarão na prevenção de situações que possam comprometer o andamento das eleições.

Polícia Militar terá reforço para prevenir crimes eleitorais

A Polícia Militar manterá equipes de prontidão em todo o Paraná, com atenção especial aos locais de votação e às regiões onde houver maior movimentação de eleitores.

Entre as prioridades estão a prevenção de confrontos entre grupos políticos, atos de vandalismo, ameaças e outras situações de violência. Os policiais também estarão preparados para atender denúncias e ocorrências envolvendo possíveis crimes eleitorais.

A Polícia Civil manterá delegacias e comarcas em funcionamento para registrar ocorrências e investigar crimes de sua competência. A corporação também participará das ações de inteligência e monitoramento em conjunto com as demais forças de segurança.

A Polícia Penal, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros Militar terão equipes disponíveis para atuar conforme as necessidades identificadas durante a operação.

O efetivo de segurança poderá permanecer mobilizado mesmo após o encerramento da votação, dependendo da avaliação das autoridades responsáveis pelo policiamento eleitoral.

Ocorrências das eleições serão monitoradas em Curitiba

Toda a operação de segurança do segundo turno será acompanhada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba. A estrutura reunirá representantes das forças de segurança para receber informações dos municípios e coordenar o atendimento às ocorrências.

Durante o domingo, a Secretaria da Segurança Pública divulgará boletins com atualizações sobre o andamento da operação, incluindo registros de crimes eleitorais, prisões, apreensões e outras situações atendidas pelas equipes.

As informações também estarão disponíveis em um painel desenvolvido pelo Centro de Análise, Pesquisa e Estatística (Cape), que permitirá acompanhar os registros por município, além da quantidade de policiais mobilizados, viaturas e outros recursos utilizados.

Os dados serão atualizados conforme as ocorrências forem registradas e processadas pelo sistema.

Para facilitar o trabalho dos jornalistas que acompanharão a votação em Curitiba, a Sesp também disponibilizará uma sala de apoio em sua sede, no Centro Cívico.

Com a mobilização das forças de segurança em todo o Paraná, o objetivo é garantir que os eleitores possam comparecer às urnas com tranquilidade e que eventuais ocorrências sejam atendidas rapidamente, sem comprometer o processo eleitoral.

 

 

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