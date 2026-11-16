Jovem morre vítima de acidente entre duas motos em rodovia da região

Redação - Marcelo Aguiar

CURIÚVA - O jovem Rafael Xavier Farias, de 19 anos, morreu após um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde deste domingo (15), na PR-160, na localidade conhecida como Laranja Azeda, entre os municípios de Telêmaco Borba e Curiúva, nos Campos Gerais do Paraná.

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Conforme informações apuradas pelo Portal Curiúva no local do acidente, os dois motociclistas envolvidos são moradores de Curiúva. Rafael sofreu ferimentos graves e precisou receber atendimento de emergência ainda no local, realizado pela equipe de Saúde do município.

Após os primeiros procedimentos, o jovem foi colocado em uma ambulância, desacordado, para ser encaminhado a uma unidade hospitalar e posteriormente transferido para receber atendimento especializado. Entretanto, durante o deslocamento, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

O outro motociclista também ficou ferido na colisão. Segundo as informações iniciais, ele apresentava uma fratura na região do braço e estava sendo socorrido para receber atendimento médico.

As circunstâncias em que ocorreu a colisão entre as duas motocicletas não foram detalhadas até o momento. Também não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente.

A morte de Rafael causou comoção entre moradores de Curiúva, município onde os dois envolvidos residiam. O acidente foi registrado em um trecho da rodovia estadual que liga a região de Telêmaco Borba a Curiúva, na localidade de Laranja Azeda.