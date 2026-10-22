Mulher com vários ferimentos é socorrida e morre no hospital

Redação - Marcelo Aguiar

VENTANIA - Uma mulher de 30 anos morreu após ser encontrada com vários ferimentos pelo corpo. O caso aconteceu nesta quinta-feira (22) no município de Ventania, na região dos Campos Gerais. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

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De acordo com as informações apuradas pelo Portal Curiúva, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar atendimento a uma mulher que estava ferida. Com isso, os socorristas foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que a vítima apresentava vários ferimentos pelo corpo aparentemente causados por golpes de arma branca, incluindo a região da cabeça, rosto, braços e tórax.

Diante da gravidade do quadro clínico, a vítima foi encaminhada ao hospital do município para receber atendimento médico. Porém, apesar dos esforços da equipe médica a paciente morreu momentos após dar entrada na unidade hospitalar.

Frente aos fatos, a equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima. Até o momento, não foram divulgadas maiores informações sobre o que e quem teria causado os ferimentos na mulher.

O caso segue sendo investigado pela equipe da Polícia Civil.