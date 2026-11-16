Redação - Marcelo Aguiar

CAMPOS GERAIS - Uma proposta apresentada durante a Audiência Pública nº 11/2026 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sugere a realização de estudos para recuperar um trecho ferroviário entre Ponta Grossa, Carambeí e Castro, nos Campos Gerais do Paraná. A iniciativa busca avaliar a possibilidade de implantação de trens regionais de passageiros e atividades turísticas utilizando a estrutura ferroviária existente.

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As contribuições foram registradas na audiência sob os protocolos AP112026-147 e AP112026-148. Os documentos propõem incluir obrigações específicas relacionadas ao projeto no edital da futura concessão da Malha Sul, que deverá definir as condições de exploração e manutenção da infraestrutura ferroviária nos próximos anos.

Entre as medidas sugeridas estão a realização de levantamentos de engenharia, elaboração de projetos técnicos, avaliação das condições de segurança e identificação das intervenções necessárias para permitir a circulação de trens de passageiros. Os estudos também deverão considerar a situação dos trilhos, das estações ferroviárias e dos sistemas de sinalização ao longo do trecho.

O prazo proposto para a conclusão dos estudos é de até 24 meses após uma eventual assinatura do novo contrato de concessão. Conforme as contribuições apresentadas, os trabalhos seriam realizados sem custos adicionais para o governo concedente ou para as prefeituras envolvidas. A proposta também prevê mecanismos de cooperação entre a futura concessionária, os municípios e outras instituições interessadas no desenvolvimento do projeto.

Além da possibilidade de transporte regional de passageiros, a iniciativa contempla alternativas de exploração turística da ferrovia. Entre as atividades mencionadas estão passeios de trem, ações culturais e experiências de railbike, modalidade que utiliza bicicletas adaptadas para circular sobre trilhos ferroviários.

A proposta envolve três municípios dos Campos Gerais e busca aproveitar uma estrutura ferroviária já existente para avaliar novas possibilidades de utilização. A recuperação do trecho, entretanto, ainda depende de estudos técnicos e de eventuais decisões posteriores. A apresentação das contribuições na audiência pública não representa aprovação das obras, definição de investimentos ou confirmação da retomada dos trens de passageiros na região.

A Audiência Pública nº 11/2026 integra o processo de preparação da futura concessão da Malha Sul, responsável pela infraestrutura ferroviária utilizada no transporte de cargas. O projeto de concessão prevê a divisão da malha em três corredores: Paraná–Santa Catarina, Rio Grande e Mercosul.

Juntos, os três corredores abrangem aproximadamente 4,2 mil quilômetros de ferrovias em operação. A audiência pública reúne sugestões e manifestações de diferentes setores para contribuir com a estruturação do futuro contrato, incluindo propostas relacionadas à infraestrutura, às condições de operação e às possibilidades de utilização da rede ferroviária.