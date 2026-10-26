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Temporais no fim de semana voltam a causar estragos em cidades do Norte Pioneiro

Chuva de granizo e fortes rajadas de vento derrubaram árvores e postes, danificaram imóveis e deixaram milhares de consumidores sem energia elétrica

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Folha de Londrina
26/10/2026 às 15h01
Temporais no fim de semana voltam a causar estragos em cidades do Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Anuncifácil

Redação - Marcelo Aguiar 

NORTE PIONEIRO - Temporais voltaram a provocar estragos em cidades do Norte Pioneiro do Paraná na sexta-feira (23), com chuva intensa, granizo e fortes rajadas de vento. Cornélio Procópio, Santa Mariana, Nova Fátima, Assaí e outros municípios registraram ocorrências que afetaram áreas urbanas e rurais, danificaram estruturas e interromperam o fornecimento de energia elétrica.

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Segundo informações divulgadas pela Folha de Londrina, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) contabilizou 31,8 mil unidades consumidoras sem luz por volta das 9h. Nova Fátima chegou a ficar totalmente sem energia. Até as 18h, cerca de 5,6 mil clientes ainda aguardavam o restabelecimento do serviço.

A força dos ventos derrubou árvores e postes, rompeu cabos e danificou equipamentos da rede elétrica. Ao todo, foram contabilizados 115 postes quebrados, dos quais 30 haviam sido substituídos até o início da noite. Em trechos rodoviários, a queda de árvores e fios de alta tensão exigiu a atuação das equipes de emergência e provocou interdições.

Na PR-160, entre Nova Fátima e Cornélio Procópio, a Polícia Rodoviária Estadual precisou interditar um trecho após cabos de alta tensão caírem sobre a pista. O Batalhão de Polícia Rodoviária teve grande parte do telhado arrancada, enquanto a Casa de Encontros São João Paulo II também sofreu danos na cobertura e nas portas de vidro.

Em Santa Mariana, foram registrados alagamentos em residências, queda de árvores e granizo. A Defesa Civil de Cornélio Procópio mobilizou equipes para auxiliar no atendimento às ocorrências no município vizinho e no levantamento dos prejuízos.

Na zona rural de Cornélio Procópio, o temporal também atingiu plantações. A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) iniciou um levantamento para avaliar os prejuízos nas lavouras de soja. Agricultores relataram danos que podem exigir o replantio de áreas, com perdas estimadas em cerca de 40% da produção em algumas propriedades atingidas.

Apesar dos relatos de moradores sobre a possibilidade de um tornado, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que as análises de radar, satélite e dados das Defesas Civis não identificaram indícios do fenômeno. O órgão destacou que ventos fortes, mesmo sem rotação, podem provocar destruição.

As equipes seguem atuando na recuperação da rede elétrica, na retirada de árvores e estruturas caídas e no atendimento às ocorrências registradas após as tempestades.

PREVISÃO DO TEMPO

Nos próximos dias, a previsão do tempo para região indica predomínio de tempo mais estável no início da semana, com retorno das chuvas e possibilidade de tempestades a partir de quinta-feira (29). A previsão considera municípios como Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Wenceslau Braz, Ibaiti e Cornélio Procópio.

Na segunda-feira (26) e na terça-feira (27), o tempo deve permanecer predominantemente estável em boa parte da região, embora possam ocorrer pancadas isoladas. As temperaturas máximas ficam próximas dos 24°C a 26°C, com mínimas entre 12°C e 15°C em algumas cidades.

Na quarta-feira (28), o aumento da nebulosidade pode favorecer chuvas isoladas. Já na quinta-feira (29), a previsão aponta maior instabilidade, com chuva ao longo do dia e possibilidade de trovoadas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê condições para tempestades, com possibilidade de rajadas de vento e queda de granizo em áreas sob alerta.

Na sexta-feira (30), o tempo ainda poderá apresentar instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em parte da região. As temperaturas máximas podem chegar aos 26°C.

A previsão pode sofrer alterações ao longo dos próximos dias. Diante do histórico recente de temporais na região, a orientação é acompanhar os avisos atualizados dos órgãos meteorológicos e da Defesa Civil.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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Cornélio Procópío - PR
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Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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