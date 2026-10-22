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Amunorpi realiza reunião para alinhar estratégias com secretários de Educação

Encontro realizado na terça-feira (20) promoveu troca de experiências e discussão de ações entre equipes dos municípios associados

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
22/10/2026 às 15h29
Amunorpi realiza reunião para alinhar estratégias com secretários de Educação
Foto: Reprodução/Amunorpi

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - A Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) promoveu, na terça-feira (20), uma reunião de rede com secretários de Educação e equipes dos municípios que integram a entidade. O encontro teve como foco o diálogo entre os gestores, o compartilhamento de experiências e o alinhamento de estratégias voltadas à educação pública.

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A reunião reuniu representantes das administrações municipais para discutir desafios da área educacional e compartilhar conhecimentos sobre o trabalho desenvolvido nas redes de ensino. A proposta foi fortalecer a articulação entre os municípios e ampliar a construção conjunta de soluções para as demandas da educação.

Durante o encontro, a troca de experiências entre as equipes permitiu o diálogo sobre práticas de gestão e estratégias que podem contribuir para o desenvolvimento das políticas educacionais. A atuação conjunta entre as secretarias também favorece o compartilhamento de informações e a discussão de alternativas para aprimorar os serviços oferecidos aos estudantes.

A cooperação entre os municípios é uma das frentes de atuação das associações municipalistas, que promovem espaços de diálogo entre gestores para debater questões de interesse regional. Na área da educação, essa articulação pode envolver temas como planejamento pedagógico, formação de profissionais, acompanhamento da aprendizagem e organização das redes municipais.

A reunião integra as atividades de articulação da Amunorpi com os municípios associados, reunindo equipes responsáveis pela gestão educacional para o intercâmbio de informações e a discussão de estratégias.

A associação representa municípios do Norte Pioneiro do Paraná e atua na promoção do diálogo regional entre as administrações municipais. A participação das equipes de Educação no encontro reuniu profissionais diretamente envolvidos na organização e no acompanhamento das políticas públicas de ensino.

Não foram divulgados detalhes sobre eventuais encaminhamentos definidos durante a reunião nem a relação completa dos municípios representados na atividade.

Foto: Reproduçao/Prefeitura de Pinhalão
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