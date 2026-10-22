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Acidente com três caminhões deixa motorista ferido na PR-092

Colisão aconteceu na tarde de quarta-feira (21), em Arapoti; vítima de 33 anos foi encaminhada ao hospital

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
22/10/2026 às 09h14
Acidente com três caminhões deixa motorista ferido na PR-092
A colisão aconteceu por volta das 15h, no quilômetro 208 da rodovia. Foto: BPRv

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Um acidente envolvendo três caminhões deixou um motorista ferido na tarde desta quarta-feira (21), na PR-092, em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 15h, no quilômetro 208 da rodovia, e mobilizou equipes de resgate.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), um caminhão Volvo FH 440, acoplado a dois semirreboques, seguia no sentido Arapoti–Jaguariaíva quando colidiu com um conjunto bitrem Volvo FH 500, com três semirreboques, que estava parado no sentido contrário da via.

Durante o acidente, o Volvo FH 440 também atingiu um terceiro caminhão, uma Scania G 360, que trafegava no mesmo sentido.

O condutor da Scania, de 33 anos, sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico no local. Em seguida, foi encaminhado a um hospital da região não informado até o momento.

Outras quatro pessoas envolvidas no acidente não ficaram feridas. Entre elas estão o motorista do Volvo FH 440, de 57 anos, a condutora do bitrem, de 42 anos, e dois passageiros da Scania, de 25 e 26 anos.

A Polícia Rodoviária Estadual realizou testes do bafômetro nos condutores que não sofreram ferimentos, com resultados negativos para o consumo de álcool.

Com informações de DCMais.

Foto: Divulgação.
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