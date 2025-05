Casal é preso após obrigar idoso a trocar seu celular por drogas

Um casal foi preso na última terça-feira (27) acusados de forçar um idoso de 74 anos a trocar seu aparelho celular por drogas. O crime foi registrado no dia 9 de maio em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PC, no dia 9 de maio o idoso estava caminhando pela Rua Marechal Floriano Peixoto quando foi abordado por duas pessoas que, utilizando uma faca, renderam o homem e o levaram até uma residência onde o homem foi obrigado a entregar seu celular em troca de 10 pedras de crack. Além disso, os suspeitos tentaram acusar o homem de abuso.

O caso foi comunicado a Polícia Civil que deu início as investigações e identificou um homem de 47 anos e uma mulher de 39 como os autores do crime. Com isso, foi pedido um mandado de prisão preventiva o qual foi expedido pela Justiça e cumprido na terça-feira.

Frente aos fatos, o homem e a mulher foram presos e encaminhados ao sistema penitenciário onde permanecem a disposição da Justiça.