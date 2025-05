Wenceslau Braz promove capacitação sobre Revelação Espontânea para profissionais da rede de proteção

No dia 15 de maio, foi realizada em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, uma capacitação voltada ao tema da Revelação Espontânea, direcionada a profissionais que atuam na rede de proteção à criança e ao adolescente. A iniciativa foi promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, como parte das ações em apoio à campanha do 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O curso teve como público-alvo diretores e pedagogos das escolas municipais, estaduais e particulares, além de enfermeiros, agentes comunitários de saúde (ACS), representantes da Casa Lar, integrantes da Patrulha Escolar, membros do Conselho Tutelar e coordenadores do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A capacitação foi ministrada pela assistente social Dra. Eliana Aparecida Gonçalez Albonette, do Instituto Albonette. Durante o encontro, foram apresentadas estratégias e protocolos para o acolhimento adequado de crianças e adolescentes que revelam, de forma espontânea, situações de violência. O foco do curso foi a escuta qualificada, o respeito aos direitos das vítimas e a atuação intersetorial para evitar a revitimização.

A formação integra as ações realizadas ao longo do mês de maio em diversos municípios brasileiros com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a importância do enfrentamento à violência sexual infantojuvenil. A proposta visa fortalecer as práticas profissionais nos atendimentos e garantir o encaminhamento correto dos casos às autoridades competentes, dentro dos parâmetros legais estabelecidos.