Mulher é presa por tentar ameaçar vítimas durante investigação de estrupo em Sengés

Na última quarta-feira (07), uma mulher de 55 anos de idade foi presa na cidade de Sengés, nos Campos Gerais, pelo crime de coação no curso do processo, o qual consiste em utilizar violência ou grave ameaça para influenciar partes de um processo judicial.

A prisão foi autorizada pela justiça com base em registros de ocorrência que indicam que a investigada manteve contato com vítimas durante a tramitação de um processo judicial no qual é denunciada por estupro de vulnerável na modalidade omissiva.

“De acordo com a investigação, a mulher teria tentado influenciar e intimidar as vítimas. A prisão preventiva foi solicitada como medida para assegurar a regularidade da instrução criminal”, explica o delegado da PCPR Isaias Fernandes.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário.