Operação Rondon vai atender oito municípios do Norte Pioneiro

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) sediou, na última segunda-feira (5), a reunião preparatória da Operação Rondon Paraná 2025. O encontro foi realizado na Sala dos Conselhos da Reitoria e contou com a presença de representantes da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), das sete universidades estaduais envolvidas e de instituições parceiras. A reunião definiu os últimos ajustes antes da visita precursora aos 14 municípios que receberão as ações da operação até o dia 9 de maio.

Neste ciclo, a UENP lidera as atividades de extensão no Norte do Paraná por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec). As visitas técnicas visam aproximar os coordenadores da operação das lideranças locais, estabelecer áreas de atuação, avaliar a infraestrutura disponível e levantar informações logísticas e de comunicação.

A Operação Rondon Paraná 2025 será realizada de 9 a 21 de julho nos municípios de Santa Amélia, São Sebastião da Amoreira, Nova Fátima, Nova América da Colina, Rancho Alegre, Joaquim Távora, Guapirama, Itambaracá, Nova Santa Bárbara, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Leópolis, Quatiguá e Barra do Jacaré.

Durante a reunião, o vice-reitor da UENP, Ricardo Aparecido Campos, destacou o impacto positivo do projeto nas comunidades. A coordenadora-geral da operação, Sandra Cristina Ferreira, ressaltou a importância da reunião para alinhar as ações com os representantes das instituições participantes.

O coordenador regional e pró-reitor de Extensão da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias, enfatizou o crescimento da operação no Norte Pioneiro, que contará com o maior número de municípios atendidos desde sua criação. A expectativa é reunir 360 participantes, entre 286 estudantes e 74 professores, que atuarão de forma voluntária em duas frentes: cultura, direitos humanos, educação e saúde; e comunicação, meio ambiente, trabalho, tecnologia e produção.