Ação policial apreende R$ 40 mil em drogas no Paraná

Uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil e Guarda Civil Municipal resultou na apreensão de um quilo de crack, em Ponta Grossa. De acordo com a polícia, a quantidade renderia quatro mil pedras, um retorno financeiro de R$ 40 mil ao tráfico.

A ação foi deflagada no início da noite desta quinta-feira (20), quando guardas municipais descobriram a existência de um local usado para armazenar as drogas. De lá, os entorpecentes já fracionados seriam distribuídos nos pontos de venda, no Centro da cidade.

A GCM pediu apoio à 13ª Subdivisão Policial (SDP). Policiais e guardas foram ao depósito, onde encontram o crack. Um jovem de 18 anos foi identificado como responsável pelo local, mas ele não estava no momento da abordagem. Ele será indiciado pelo crime de tráfico de drogas.