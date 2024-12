Jaguariaíva recebe equipamentos para combate a incêndios florestais

O município de Jaguariaíva recebeu recentemente do Governo do Estado equipamentos essenciais para auxiliar a Defesa Civil no combate a incêndios em áreas de parques e áreas verdes. A prefeita Alcione Lemos entregou ao órgão municipal um conjunto de itens de uso individual que serão fundamentais para as equipes de brigadistas, incluindo luvas de couro, máscaras, facões, gorguis, capacetes e bombas costais.

Continua após a publicidade

Os materiais foram destinados à atuação nos parques municipais, como os do Cerrado, Codó, Lago Azul, e outras áreas de vegetação no município, com o objetivo de melhorar a eficiência no enfrentamento de incêndios. A prefeita Alcione Lemos destacou que a entrega do material representa um avanço significativo para a proteção ambiental de Jaguariaíva, especialmente em uma época de risco elevado de queimadas.

Continua após a publicidade

Além dos itens já entregues, a Prefeitura aguarda a chegada de outros equipamentos que complementarão a estrutura de combate a incêndios. Entre os itens pendentes estão um kit com reservatório para 400 litros de água equipado com motobomba e cinco sopradores motorizados, que serão acoplados a veículos tipo pick-up, aumentando a mobilidade e a capacidade de combate a incêndios em áreas de difícil acesso.

A Defesa Civil de Jaguariaíva, com o apoio desses novos materiais, estará mais preparada para agir rapidamente e de forma eficaz em situações de emergência envolvendo incêndios. A entrega dos equipamentos reforça o compromisso da Prefeitura com a segurança ambiental e a proteção das áreas naturais do município.