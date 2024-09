DER promove melhorias na PR-272 em Tomazina

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), iniciou a revitalização da sinalização viária na PRC-272, em Tomazina, na região do Norte Pioneiro. Esta rodovia conecta os municípios de Siqueira Campos e Jaboti.

Os serviços estão concentrados nas proximidades do perímetro urbano de Tomazina e incluem a pintura de linhas no eixo e nos bordos da rodovia, além da marcação de canalização, popularmente conhecida como "zebrado". Também foram realizadas melhorias na sinalização gráfica na interseção em frente ao Posto Pro Tork, e a instalação de tachões refletivos ao longo do trecho.

As intervenções fazem parte do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná). Este programa, administrado pelo DER/PR, abrange o lote 4, que contempla um total de 1.065,45 quilômetros de rodovias sob a supervisão da Superintendência Regional Norte. O investimento total para atender todos os trechos é de R$ 57.655.659,21.

O Proseg Paraná tem como objetivo a redução de acidentes nas rodovias estaduais e a diminuição da gravidade dos acidentes que possam ocorrer, com foco na preservação da vida dos usuários. Cada trecho da rodovia é analisado com base em um projeto básico que considera fatores como volume de tráfego, tipo de veículos que circulam pela via, e características do traçado.

Com a execução dessas obras, espera-se melhorar a segurança viária na região, beneficiando tanto motoristas quanto pedestres que utilizam a PRC-272. As ações de sinalização são parte de uma estratégia mais ampla de aprimoramento das condições das estradas estaduais do Paraná, visando um tráfego mais seguro e organizado.