Homem é preso por descumprir protetiva e ameaçar a sobrinha

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (28) após realizar ameaças contra a própria sobrinha. O crime foi registrado no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça registrada no bairro Vila Silas. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, uma jovem passou a relatar a equipe que vinha sofrendo diversas ameaças por parte de seu tio mesmo tendo uma medida protetiva de urgência contra o suspeito. Ainda assim, nesta data, o homem voltou a realizar ameaças contra a sobrinha.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.