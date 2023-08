Jogos da Integração do Idoso chegam ao Litoral para provar que esporte não tem idade

A 17ª edição dos Jogos da Integração do Idoso (JIIDOs) terá abertura oficial no dia 28 de agosto, às 19h, no Espaço Litoral Centro de Eventos, em Guaratuba. O evento, organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES), é mais do que uma competição esportiva, pois reúne atletas da terceira idade de diversos municípios para celebrar a vida, superar desafios e promover a integração. As atividades vão até 1º de setembro.

As competições esportivas acontecem em Guaratuba, mas Pontal do Paraná é o espaço onde os atletas se reúnem para compartilhar experiências, aprender sobre esporte e fortalecer laços de amizade. A maioria das modalidades acontece no mesmo local da abertura (R. Antônio Rocha, 480), com exceção do tênis de mesa, que será no Ginásio de Esportes José Richa, e do vôlei de praia, no Complexo Esportivo de Guaratuba.

Os JIIDOs ganharam status oficial em 2019, garantindo presença no calendário esportivo do Estado com modalidades adaptadas, como basquetebol relógio, handebol por zona, peteca, vôlei câmbio, vôlei de praia, tênis de mesa e até mesmo vôlei no escuro para os participantes acima de 70 anos. O requisito de idade é ter 60 anos completos ou mais.

Em 2023, mais de 2 mil atletas de 692 equipes estarão na disputa de 10 modalidades: basquetebol relógio, handebol por zona, peteca, vôlei câmbio, vôlei de praia, tênis de mesa, vôlei no escuro, dominó, dama e xadrez-relâmpago.

São 60 municípios inscritos para a competição em Guaratuba e 15 para as oficinas em Pontal do Paraná. Estão garantidas hospedagem, alimentação e uma equipe de 194 profissionais da saúde, incluindo professores de educação física e enfermeiros.

No dia 30, às 20h, haverá um baile para os participantes, com tema Carnaval, na Casa Rosada, em Guaratuba, na Avenida 29 de abril.

O coordenador do JIIDO, Muriel Tonin, afirma que o esporte ao longo da vida é fundamental para promover uma vida saudável e ativa em todas as idades. “O projeto é um exemplo incrível disso. Ele reúne idosos para celebrar a vida por meio do esporte, promovendo saúde e integração social. O Governo e a Secretaria estão comprometidos com o bem-estar da população, e esse projeto é uma prova de como o esporte pode enriquecer a vida de todos”, afirma.

CAPACITAÇÃO– Antes de cada edição dos jogos, os profissionais passam por uma etapa muito importante: a capacitação das modalidades. Entre os dias 19 e 23 de junho, 277 profissionais aprimoraram suas habilidades para orientar os atletas. As regionais do Paraná foram palco para uma preparação intensiva, garantindo que o evento seja conduzido com qualidade.

Neste ano, os Jogos da Integração também contaram com um pré-evento, em 16 de agosto, em Marialva, no Noroeste, com o apoio da prefeitura da cidade. Cerca de 500 atletas de 17 cidades, competiram nas modalidades arremesso de basquetebol, arremesso de feijão, chute a gol, dança, dominó, jogo da memória, tênis de mesa, truco, vôlei câmbio e vôlei no escuro. As competições aconteceram no Cine Teatro Sônia Silvestre, no Ginásio José Gomes Colhado “Zicão” e no Centro da Excelência Desportiva Adécio Parpinelli (CEDAP)