Conheça os campeões de golf, basquete, futsal, badminton e taekwondo dos Jogos Escolares

No sábado (12), com disputas de basquete, taekwondo, futsal, golf 7 e badminton, foi encerrada a 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) na categoria 12 a 14 anos. Agora, os vencedores de cada modalidade se preparam para representar a delegação paranaense nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), em novembro.

Marcia Tomadon, coordenadora dos JEPS, afirma que os jogos foram um sucesso."O saldo do evento foi altamente positivo, com índice técnico muito bom. Várias escolas públicas conseguiram o primeiro lugar nas modalidades coletivas. Percebemos que precisamos nos adequar para um quantitativo maior de atletas. Os professores e as crianças gostaram muito" disse. "Os JEPS vão além do esporte, proporcionam momentos incríveis na vida dessas crianças", acrescentou.

Ela também destacou a estrutura de Apucarana para a competição, que reuniu mais de 6 mil atletas que competiram em 18 modalidades ao longo de oito dias. "Pelo sexto ano seguido estivemos, assim como a comunidade esportiva paranaense, no município para esta grande festa do esporte. Fomos muito bem recebidos nesse nosso retorno à cidade com os JEPS no período pós-pandemia", disse.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, em colaboração com a Secretaria do Esporte, Prefeitura de Apucarana, Secretaria estadual da Educação, Núcleos Regionais da Educação e a Federação do Desporto Escolar (FDE).

Os resultados estão no site da Secretaria de Estado do Esporte e no aplicativo da Paraná Esporte , disponível nas lojas Google Play e App Store.

Confira um pouco de cada modalidade na etapa final dos JEPS:

BASQUETE

A modalidade contou com 372 alunos atletas, sendo 194 no masculino e 178 feminino, em uma competição que durou seis dias.

No masculino, afinal envolveu as cidades de Foz do Iguaçu e Londrina, representadas pelo Colégio Bertoni e o Colégio Marista, respectivamente.

O favoritismo antes da partida pesava mais para a equipe de Foz do Iguaçu, devido a uma campanha impecável na competição e que foi confirmada em quadra, com uma vitória pelo placar de 47 a 27.

"Foi minha primeira participação nos Jogos Escolares, gostei muito, foi uma competição de alto nível técnico, e conseguimos sair campeões. Agora é comemorar”, disse o capitão da equipe vencedora, Nycolas Bento.

A medalha de bronze no masculino foi para o Colégio Alfa, de Campo Mourão.

No feminino, a final foi disputada entre o Colégio Alfa, de Campo Mourão, e a Escola Evangélica, de Castro. E a vitória foi por um ponto. As meninas de Castro lideraram a partida por quase todo o período, mas nos minutos finais veio a virada das mourãoenses. A partida fechou em 28 x 27.

A camisa 14 e capitã Sofia Mendes, do Colégio Alfa, comemorou. "Foi uma partida incrível, vencemos de virada no último minuto, e saímos com o título e a medalha de ouro dos JEPS", disse. A terceira colocação no feminino ficou com o Colégio Estadual Carlos Gomes, da cidade de Ubiratã.

TAEKWONDO

O Colégio Estadual Padre Henrique Vicenzi, do município de Vitorino, foi o grande campeão nas duas categorias do taekwondo.Com uma participação expressiva de 273 alunos atletas inscritos na modalidade, a competição foi no Ginásio de Esportes do Colégio Estadual Santos Dumont.

No primeiro dia, aconteceram as disputas de pomsae e as lutas da categoria masculina, e na manhã de sábado foi a vez das meninas buscarem as tão sonhadas medalhas.

Além de Vitorino, subiram ao pódio, na categoria feminina, o Colégio Nova Visão, de Chopinzinho, em segundo lugar, e o 2º Colégio da Polícia Militar, de Londrina, na terceira posição.

Nas disputas masculinas, o Colégio Alfa, representando Pato Branco, conquistou a prata e a Escola Estadual Djalma Johnsson levou para Colombo o troféu de bronze.

BADMINTON

A medalha de ouro no badminton ficou com o Colégio Estadual Dario Vellozo, de Toledo, campeão das categorias simples e em duplas, no feminino e masculino. O colégio também conquistou o primeiro lugar na disputa por equipes.

No simples feminino, a vaga para os Jogos Escolares Brasileiros ficou com a aluna atleta Maria Luiza Hoffmann. Ela foi campeã da categoria em duplas, jogando com a aluna Isabella Vitoria Santos.

Na disputa individual do masculino, a medalha de ouro foi para Pedro Kaleb. Ele ficou em primeiro lugar na categoria em duplas, junto de seu companheiro Bruno Gabriel Benedito.

Para o professor e técnico dos atletas alunos de Toledo, Valdecir Anacleto Barbosa, as medalhas são resultados do empenho e dedicação dos alunos. “Ao longo do ano, vamos colocando metas para o grupo todo. Desde o sub-11 ao sub-19, vamos montando metas”, disse.“Todos fazem parte de um projeto chamado Ação Social São Vicente de Paulo. Eles frequentam no contraturno escolar e o projeto badminton acontece dentro da ação”.

GOLF 7

Modalidade Tacada – Feminino

Pelo feminino na Tacada, a vencedora foi Gabriele Pereira, da Escola Municipal de Educação (EMEE), do Clube Lions Arapongas. Ela venceu Wevellin Cristine Ramos de Souza, da Escola Municipal Edison de Andrade Vieira, de Curitiba, que conquistou a prata. Maria Vitória Lisboa Moreira, de Maringá, da Escola Municipal de Educação Especial Diogo Zuliani, ficou em terceiro lugar.

Modalidade Buraco – Feminino

A medalha de ouro foi para a atleta Beatriz Langner. Ela representou a Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira, de Curitiba. Na segunda posição, ficou Bruna Rafaela Vaz Joaquim, estudante da Escola Municipal de Educação, do Clube Lions Arapongas. O bronze saiu para Gabriele Janaina do Espirito Santo, aluna da Escola Municipal de Educação Especial Mercedes Stresser, de Curitiba.

Modalidade Gross – Feminino

Curitiba garantiu a melhor colocação pelo Gross Feminino. A Capital foi representada pela atleta Luana Ramirez, estudante da Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira. Quatro Barras veio logo atrás com a atleta Valdenilda Aparecida Gonçalves, da EMEE Joana Valache. Maria Vitória Vieira Rodrigues, da Escola Pequeno Príncipe, de Alto Piquiri, ficou em terceiro lugar, com a medalha de bronze.

Modalidade Tacada – Masculino

Fabricio Fernando Poratacho de Souza, da Escola Municipal de Educação Especial Reynaldo Rehder Ferreira, de Maringá, faturou o ouro com as melhores tacadas da prova. Leonardo Neves Elias, da Escola Municipal de Educação Especial Nice Braga, de Umuarama, faturou a prata e Welisson Fritsch, da Escola Municipal de Educação Especial Pequeno Príncipe, de Curitiba, garantiu o terceiro lugar.

Modalidade Buraco - Masculino

Curitiba levou a melhor. Lucas Guilherme Andrade Pruzak, da Escola Municipal de Educação Especial, conquistou o ouro. Emerson dos Santos Cabral, da Escola Municipal de Educação Especial Joanna Valache, de Quatro Barras, levou a prata. O bronze ficou com o aluno Gabriel Felipe Knop Souza, da Escola Municipal de Educação Especial Mercedes Stresser, também de Curitiba.

Modalidade Gross - Masculino

A disputa dividiu o prêmio entre três cidades. Em primeiro lugar ficou Marcos Mocelim, de Quatro Barras, que representou a EMEE Joanna Valache. Ele garantiu o ouro à frente de Rinaldo Alves Fantussi, da Escola Municipal de Educação Especial Florinda M. Bruno, de Santa Isabel do Ivaí. Por fim, em terceiro lugar, Alexsandro Guedes Reis, da Escola Yara Serafim, de Barbosa Ferraz, ficou com a medalha de bronze.

As partidas foram realizadas nos campos sintéticos da Apae de Apucarana. Os mais de 120 concorrentes enfrentaram frio, calor, sol quente e até chuva numa das tardes de jogos.

FUTSAL

No masculino, aequipe do Colégio Estadual Visconde de Guarapuava (Guarapuava) esteve pela primeira vez na fase estadual dos JEPS, e conquistou a medalha de ouro.

O treinador César Silva destacou que sua equipe fez uma excelente competição e fechou a participação invicta com 18 vitórias e um empate durante as três fases da disputa. "Fizemos um trabalho de união, amizade e harmonia e o resultado está aí", comemorou.

Já a terceira colocação ficou com a equipe do Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga - Premen ll que venceu o Colégio São José, de Apucarana, por 5 a 4.

No feminino, o título foi para o Colégio Estadual Atílio Fontana, da cidade de Toledo. Na decisão, as meninas derrotaram a equipe do Colégio Estadual Petrônio Portela (São Jorge do Patrocínio) pelo placar de 5 a 1. "Encaramos cada jogo como se fosse uma final e tivemos a felicidade de conquistar a medalha de ouro, que era o sonho de toda a nossa equipe", afirmou a goleira Débora Alves.

A terceira colocação ficou com a equipe do Colégio Estadual do Paraná, de Curitiba, que venceu o Colégio Estadual Leonardo Da Vinci, de Dois Vizinhos, por 4 a 0.