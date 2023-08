Bolsistas Débora e Beatriz fazem dobradinha no Mundial e se preparam para Paris 2024

As atletas paranaenses Débora e Beatriz Carneiro brilharam nas piscinas do Mundial Paralímpico de Natação, que aconteceu em Manchester, na Inglaterra. As irmãs de Maringá são bolsistas do programa Geração Olímpica e Paralímpica,maior programa em nível estadual de incentivo ao esporte na modalidade bolsa-atleta,desde 2015. As atletas também recebem o incentivo do programa Proesporte.

Débora conquistou o ouro e bateu o recorde das Américas com o tempo de 1:15.10 na prova dos 100 metros peito na classe S14.Beatriz ficou em 2º lugar e garantiu a prata com o tempo 1:15.72, sua melhor marca pessoal. Beatriz ainda conquistou duas medalhas de bronze nos revezamentos 4x100 metros livre misto e 4x100 metros medley misto. O Brasil terminou o Mundial Paralímpico em 4º lugar no quadro de medalhas, com 46 medalhas (16 de ouro, 11 de prata e 19 de bronze).

“Desde o começo do ano elas estavam treinando focadas nesse Mundial e nos Jogos Parapan-Americanos, e elas fizeram as melhores marcas da vida. As duas nadaram abaixo do recorde, o que é bem expressivo”, comemora André Yamazaki, técnico das atletas há 10 anos e também bolsista do Geração Olímpica e Paralímpica na categoria técnico EAD.

Yamazaki diz que o apoio da família e de diversos profissionais tem sido primordial para a evolução das irmãs. “Nosso objetivo é conquistar o topo do mundo, e elas são dedicadas, tem o fator familiar que ajuda no controle das ações e também uma equipe multidisciplinar que acompanha elas com o trabalho de recuperação, fisioterapia, preparação física e nutricionista”, afirma.

Denise Golfieri, coordenadora do Geração Olímpica e Paralímpica, conta sobre o carinho e a convivência com as gêmeas no últimos anos. “Conheci elas em 2015, a primeira vez delas como bolsistas do programa, e de lá pra cá temos acompanhado a dedicação delas ao esporte e também as conquistas. Elas nos encantam e nos enchem de orgulho”, afirma.

“Elas são meninas de ouro que vem conquistando cada vez mais espaço em competições internacionais”, complementao coordenador do programa Proesporte, Otávio Taguchi.

PRÓXIMOS PASSOS– O foco delas agora são os Jogos Parapan-Americanos de 2023, que acontecem entre os dias 17 e 26 de novembro em Santiago, no Chile, e depois a seletiva para os Jogos de Paris 2024.

GERAÇÃO OLÍMPICA E PARALÍMPICA–O Geração Olímpica e Paralímpica é o maior programa de bolsa-atleta entre todos os estados do País. O programa já investiu cerca de R$ 50 milhões, em 12 edições, com o patrocínio exclusivo da Copel, para atletas e técnicos vinculados a instituições paranaenses (federações e escolas), atendendo desde jovens promessas a estrelas de renome internacional. No edital de 2023 são mais de 1.200 atletas e técnicos contemplados com a bolsa.

PROESPORTE– O Proesporte é financiado pelo contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que pode destinar parte do valor devido para projetos na área. O edital de2024 e 2025 é de R$ 50 milhões, o maior volume de recursos para fomento e incentivo na história do esporte do Paraná.