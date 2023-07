62ª edição dos Jogos Universitários do Paraná começa no fim de semana, em Apucarana

Com a presença de 20 instituições de ensino superior de todo o Paraná, a 62ª edição dos Jogos Universitários (JUPS) começa neste sábado (08) e vai até o dia 13, em Apucarana, no Vale do Ivaí. Os jogos vão reunir mais de 2 mil pessoas, somando atletas, técnicos, dirigentes e equipes de arbitragem.

A competição é uma promoção do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU) e a Prefeitura de Apucarana.

As delegações chegam ao município nesta sexta-feira (7) e a programação começa a todo vapor no sábado com as modalidades individuais e coletivas. A abertura está marcada para 19h30, no Centro Cultural Cine Teatro Fênix.

Segundo o coordenador de Esportes de Rendimento e diretor dos Jogos Universitários do Paraná, Emerson Venturini, a competição integra as políticas de esportes do Estado. “Existe uma sequência de eventos, subsidiados pelo governo, que atendem a comunidade esportiva em diferentes faixas etárias, iniciando aos 12 anos e indo até os jogos do idoso”, diz.

MODALIDADES–Nesta edição serão disputadas as seguintes modalidades: acadêmico (entregas de artigos), atletismo, atletismo paradesportivo, badminton, basquetebol, futsal, handebol, judô, karatê, natação, natação paradesportiva, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol e xadrez, todas nas categorias masculino e feminino.

JUBS– Os Jogos Universitários são a única etapa estadual e seletiva para a participação das IES (Instituições de Educação Superior) na 70ª edição do Jogos Universitários Brasileiros de 2023 (JUBS), que acontecerá em Joinville (SC), no mês de outubro.

Podem participar acadêmicos matriculados em universidades do Paraná. São 20 instituições de ensino e mais de 200 equipes. Participam a FAG (Cascavel), Centro Integrado (Campo Mourão), PUC (Curitiba), UEL (Londrina), UEM (Maringá), UEPG (Ponta Grossa), UFFS (Laranjeiras do Sul), UFPR (Curitiba), UFPR-Litoral (Matinhos), Unespar (Paranavaí), Unicentro (Guarapuava), Unicesumar (Maringá), Unidep (Pato Branco), Unifateb (Telêmaco Borba), Uniguairacá (Guarapuava), Unioeste (Cascavel), Unipar (Cianorte), Universidade Positivo (Curitiba), UTFPR (Cornélio Procópio) e UTFPR (Curitiba).

As disputas serão realizados em 15 praças esportivas: Complexo Esportivo Lagoão (futsal, atletismo e natação),Complexo Esportivo Áureo Caixote (futsal e handebol),Universidade Tecnológica Federal do Paraná (acadêmico),Colégio Platão (badminton),Colégio São José (basquetebol),Estação Cidadania (futsal),Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira (handebol),Clube 28 de Janeiro (judô),Country Club (tênis),Colégio Alberto Santos Dumont (tênis de mesa),Colégio Mater Dei, Colégio Nilo Cairo e Colégio Nossa Senhora da Glória (voleibol) eAssociação dos Deficientes Físicos de Apucarana (xadrez).

APLICATIVO PARANÁ ESPORTE– Os documentos oficiais do evento, como boletim, programação, resultados e classificação, estarão disponíveis na página oficial da Paraná Esporte www.esporte.pr.gov.br e também no aplicativo da Paraná Esporte, que pode ser baixado na App Store e no Google Play .