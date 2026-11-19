Ibaiti esteve representado pelo prefeito Roberto Regazzo, o Betão, e pela secretária municipal de Educação, Denise. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Os avanços na educação pública do Norte Pioneiro do Paraná estiveram em destaque nesta quarta-feira (18), durante um encontro realizado em Santo Antônio da Platina. A iniciativa reuniu representantes de 23 municípios, entre prefeitos, secretários, professores e gestores escolares, para apresentar os resultados do programa educacional apoiado pela Itaipu Binacional e anunciar a continuidade dos investimentos em 2027.

Atualmente, o projeto beneficia 28.691 estudantes e 1.951 professores em 143 escolas municipais. Entre 2023 e 2025, a média regional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) passou de 6,70 para 7,05, registrando crescimento de 5,19%. Dos municípios analisados, 18 melhoraram suas notas, três mantiveram os resultados anteriores e dois apresentaram redução.

São contemplados pelo programa Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Ibaiti esteve representado pelo prefeito Roberto Regazzo, o Betão, e pela secretária municipal de Educação, Denise. O município, que sediou o lançamento do programa em abril deste ano, busca fortalecer a parceria com a Itaipu e ampliar os recursos destinados à educação.

“Investir na educação é investir diretamente no futuro do nosso município. Essa parceria com a Itaipu nos permite oferecer melhores condições de aprendizagem aos nossos alunos, valorizar os professores e também avançar em outras áreas importantes para o desenvolvimento de Ibaiti”, destacou o prefeito.

A iniciativa disponibiliza materiais didáticos de Língua Portuguesa e Matemática, obras literárias, capacitação de professores e acompanhamento pedagógico, contribuindo para identificar dificuldades e melhorar a aprendizagem dos estudantes.

Além da educação, foi formalizado um investimento de R$ 4,9 milhões para aquisição de uma unidade móvel de reciclagem de resíduos da construção civil.

Compartilhado pelos municípios, o equipamento terá capacidade para processar até três mil toneladas mensais, transformando resíduos em materiais destinados à pavimentação, manutenção de estradas rurais e outras intervenções públicas.