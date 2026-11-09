Previsão de Os Simpsons sobre apagão mundial nessa semana ganha força e assusta internautas

Redação - Marcelo Amaral

ENTRETENIMENTO - Uma onda de publicações nas redes sociais está levantando dúvidas sobre a possibilidade de um apagão mundial em 17 de novembro de 2026. As mensagens afirmam que a data poderia marcar uma interrupção generalizada no fornecimento de energia elétrica, internet, comunicações e serviços bancários em diferentes países.

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A repercussão ganhou força depois que internautas passaram a relacionar três acontecimentos: uma suposta previsão do desenho animado Os Simpsons, um teste nacional do sistema de alertas de emergência dos Estados Unidos e recomendações de governos para que famílias mantenham reservas de alimentos, água e outros produtos essenciais.

Apesar da circulação das mensagens, não há evidências ou comunicados oficiais que indiquem a ocorrência de um apagão mundial na data. O acontecimento confirmado é um exercício do sistema de alertas de emergência norte-americano, que não prevê o desligamento da rede elétrica.

O teste está programado para terça-feira, 17 de novembro, por meio do Sistema de Alerta de Emergência (EAS), coordenado pela Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), em parceria com a Comissão Federal de Comunicações (FCC).

A previsão é que o procedimento comece por volta das 14h20 no horário da costa leste dos Estados Unidos, equivalente a 16h20 no horário de Brasília. Durante aproximadamente um minuto, emissoras de rádio e televisão e outros serviços participantes deverão transmitir uma mensagem informando que se trata de um teste.

O objetivo é verificar o funcionamento dos mecanismos de comunicação utilizados para alertar a população em situações de emergência. O exercício não prevê interrupção no fornecimento de energia, desligamento da internet ou paralisação dos serviços bancários.

A associação com Os Simpsons também contribuiu para a repercussão. Publicações mencionam o episódio It's a Blunderful Life, da 35ª temporada, exibido originalmente em novembro de 2023. Na história, Springfield enfrenta uma interrupção no fornecimento de energia, provocando situações de conflito entre os personagens.

Trechos da animação passaram a circular acompanhados de mensagens que relacionam a situação fictícia à data de novembro de 2026. Entretanto, não há comprovação de que o episódio tenha previsto um apagão mundial ou indicado especificamente o dia 17 de novembro de 2026.

Outro argumento utilizado nas publicações envolve recomendações de preparação para emergências divulgadas por governos de diferentes países. As orientações incluem manter reservas de água potável, alimentos não perecíveis, medicamentos, lanternas, pilhas e equipamentos de comunicação para enfrentar situações como tempestades, enchentes e interrupções temporárias de serviços essenciais.

No Brasil, a Defesa Civil Nacional também orienta a população a organizar um kit de emergência com suprimentos básicos para até 72 horas. A recomendação tem caráter preventivo e não representa um alerta de desabastecimento ou previsão de uma catástrofe em novembro.

Em relação ao sistema elétrico brasileiro, não existe indicação oficial de um apagão nacional ou mundial programado para 17 de novembro. A rede de energia do país possui operação própria, e o teste realizado nos Estados Unidos não determina o funcionamento do fornecimento elétrico brasileiro.

As publicações também mencionam possíveis interrupções globais da internet e dos sistemas financeiros. Até o momento, porém, não foram apresentadas evidências verificáveis de que bancos, serviços de pagamento ou redes de comunicação serão desligados mundialmente naquela data.

As recomendações de manter suprimentos domésticos são medidas gerais de prevenção e não comprovam a existência de uma ameaça específica. Da mesma forma, o teste americano de emergência não tem relação comprovada com as previsões de apagão que circulam nas redes sociais.