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Celso Portiolli pede dinheiro para o Teleton e humorista fala na lata: “Doem o salário de vocês”

Tiago Barnabé, caracterizado como Narcisa, surpreendeu Patrícia Abravanel e Celso Portiolli ao sugerir que os apresentadores e convidados doassem os próprios salários para ajudar a campanha da AACD

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Metrópoles
09/11/2026 às 14h25
Celso Portiolli pede dinheiro para o Teleton e humorista fala na lata: “Doem o salário de vocês”
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

ENTRETENIMENTO - Tiago Barnabé, caracterizado como Narcisa, sugeriu que apresentadores e convidados doassem os próprios salários para ajudar a campanha da AACD; brincadeira repercutiu nas redes sociais.

Uma provocação do humorista Tiago Barnabé durante o Teleton 2025 chamou a atenção dos telespectadores e colocou os apresentadores Patrícia Abravanel e Celso Portiolli em uma situação desconfortável. Caracterizado como Narcisa, personagem conhecida por seu jeito irreverente, o artista sugeriu que os famosos presentes no palco doassem os próprios salários para ajudar a campanha de arrecadação da AACD.

A situação aconteceu durante a transmissão da maratona beneficente promovida pelo SBT, quando havia preocupação com o alcance da meta financeira estabelecida para a edição. Ao comentar sobre a necessidade de ampliar as doações, Barnabé surpreendeu os participantes com uma sugestão direta.

“Se cada um de vocês sentirem no coração e doarem o salário de vocês, a gente bate a meta”, disparou o humorista, arrancando reações de surpresa no palco.

A fala deixou Patrícia Abravanel e Celso Portiolli sem graça diante das câmeras. A provocação também envolveu outros convidados que participavam da transmissão, entre eles Rebeca Abravanel e Galvão Bueno.

O momento ganhou repercussão nas redes sociais, onde internautas comentaram a reação dos apresentadores e a sugestão feita pelo humorista em meio à mobilização por doações.

O Teleton 2025 terminou com a meta de arrecadação alcançada. A campanha conseguiu reunir R$ 35 milhões, valor destinado ao trabalho da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), instituição que oferece atendimento e reabilitação a pessoas com deficiência física.

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