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Forte temporal causa estragos, alagamentos e deixa cidades sem energia no Norte Pioneiro

Tempestade atingiu diversos municípios na tarde deste sábado (7), provocando quedas de árvores, destelhamentos e alagamentos. Defesa Civil emitiu alerta vermelho minutos antes da chegada dos ventos intensos.

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
07/11/2026 às 19h43 Atualizada em 07/11/2026 às 19h55
Forte temporal causa estragos, alagamentos e deixa cidades sem energia no Norte Pioneiro
Temporal atingiu a região na tarde deste sábado (07). Fotos: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um forte temporal atingiu diversas cidades do Norte Pioneiro do Paraná na tarde deste sábado (7), deixando um rastro de estragos e transtornos para a população. A tempestade, que avançou sobre a região acompanhada de rajadas intensas de vento e chuva forte, provocou quedas de árvores, destelhamentos, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes municípios.

A força dos ventos chamou a atenção durante o momento mais intenso do temporal. Minutos antes da chegada da tempestade, a Defesa Civil chegou a emitir um alerta vermelho para a região, avisando a população sobre o risco iminente de condições meteorológicas severas.

Em Siqueira Campos, um dos municípios atingidos, a região conhecida como Baixada ficou alagada durante a forte chuva. O volume de água acumulado provocou transtornos na localidade, evidenciando a intensidade da precipitação registrada durante a tarde.

Na PR-422, em São José da Boa Vista, árvores caíram sobre a pista, representando risco para os motoristas que trafegavam pelo trecho. Já em Wenceslau Braz, o temporal começou por volta das 14h e foi acompanhado de ventos extremamente fortes.

Além das ocorrências nas rodovias, moradores de diferentes bairros de Wenceslau Braz enfrentaram problemas com a falta de energia elétrica. Em algumas localidades, a interrupção no fornecimento durou mais de cinco horas. Na Vila Santa Madalena, por exemplo, a energia só foi restabelecida por volta das 19h30, aproximadamente cinco horas e meia após o início da tempestade.

Os transtornos não ficaram restritos a essas duas cidades. Em outros municípios do Norte Pioneiro, também foram registrados relatos de árvores derrubadas, imóveis destelhados, pontos de alagamento e bairros sem energia elétrica. A intensidade das rajadas de vento foi um dos aspectos que mais chamaram a atenção durante a passagem do sistema de instabilidade pela região.

A Defesa Civil do Paraná chegou a emitir um alerta vermelho para a região.

Até o momento, ainda não há um levantamento consolidado sobre a quantidade de imóveis atingidos, os prejuízos materiais ou o número total de ocorrências registradas nas cidades da região.

A Folha Extra segue acompanhando os desdobramentos do temporal e novas informações sobre os estragos provocados pela tempestade no Norte Pioneiro.

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