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ENEM: Governo organiza transporte gratuito em 35 cidades do Norte Pioneiro

Governo do Paraná organiza deslocamento para os dois domingos de prova, dias 8 e 15 de novembro; alunos de Siqueira Campos, Santana do Itararé e São José da Boa Vista, por exemplo, serão atendidos com transporte para Wenceslau Braz

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
06/11/2026 às 17h07
ENEM: Governo organiza transporte gratuito em 35 cidades do Norte Pioneiro
Imagem Ilustrativa. Foto: SEED-PR

Estudantes de 35 municípios do Norte Pioneiro do Paraná contarão com transporte gratuito organizado pelo Governo do Estado para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As provas começam neste domingo (8) e continuam no dia 15 de novembro. A iniciativa busca facilitar o deslocamento dos candidatos, especialmente daqueles que precisam viajar para outras cidades para realizar o exame.

A ação é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), com apoio do Departamento de Transporte Escolar do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) e das prefeituras municipais.

Em todo o Paraná, mais de 113,6 mil estudantes da rede estadual estão inscritos no Enem, que terá provas aplicadas em 95 municípios. Para garantir o acesso dos candidatos aos locais de aplicação, o Estado organizou transporte gratuito em 336 cidades paranaenses.

No Norte Pioneiro, o levantamento realizado pela Folha Extra, com base na relação divulgada pela Seed-PR, identificou 35 municípios contemplados, incluindo Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Ibaiti, Jacarezinho como destino, Santo Antônio da Platina como destino, Cornélio Procópio e Bandeirantes.

Wenceslau Braz receberá estudantes de cidades vizinhas

Um dos principais pontos de destino na região será Wenceslau Braz, que receberá estudantes de Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista e Siqueira Campos, além de candidatos de Tomazina, que também terão Ibaiti como destino previsto.

Outra cidade que concentrará deslocamentos é Ibaiti, indicada para receber estudantes de municípios como Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina. Já Santo Antônio da Platina será destino de candidatos residentes em Carlópolis, Guapirama, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul e Ribeirão do Pinhal.

Na região de Cornélio Procópio, o transporte contempla estudantes de municípios como Congonhinhas, Nova América da Colina, Nova Fátima, Santo Antônio do Paraíso e Uraí.

A lista também inclui deslocamentos para Bandeirantes, Jacarezinho e Assaí, além de transporte organizado em cidades onde os candidatos realizarão as provas no próprio município.

Confira as cidades e os destinos do transporte no Norte Pioneiro

Estudantes devem confirmar horários e locais de embarque

A Secretaria da Educação orienta que os candidatos interessados em utilizar o transporte procurem a direção da escola onde estudam ou o Núcleo Regional de Educação responsável pelo município.

A consulta é necessária para confirmar a disponibilidade do serviço, os horários de saída e os pontos de embarque dos veículos.

O transporte será organizado tanto para este domingo (8), primeiro dia de provas, quanto para o domingo seguinte, 15 de novembro, quando acontece a segunda etapa do exame.

A orientação é que os estudantes busquem essas informações com antecedência para evitar imprevistos no deslocamento até os locais de aplicação.

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