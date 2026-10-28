Cônsul-geral do Japão visita museu histórico de Ibaiti

Redação - Marcelo Aguiar

IBAITI - O município de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu a visita do cônsul-geral do Japão em Curitiba, Toshinori Matsushiro, que conheceu o Museu da História de Ibaiti – Mário Yamanoye. A visita contou com a presença de representantes do poder público municipal e de familiares de pessoas ligadas à história da comunidade japonesa na região.

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O diplomata esteve acompanhado de Benedito Guimarães, motorista, e Yuji Shiguemoto, integrante do setor de segurança do Consulado-Geral do Japão. A comitiva foi recepcionada pelo prefeito de Ibaiti, Roberto Regazzo, além de vereadores, secretários, diretores municipais, lideranças locais e familiares de Mário Yamanoye.

Durante a passagem pelo museu, os visitantes conheceram objetos pessoais de Mário Yamanoye, doados por seus familiares, além de registros que ajudam a preservar sua trajetória e contribuição para o desenvolvimento do município.

O espaço reúne documentos, peças e outros itens históricos relacionados à memória local, com destaque para a presença e a participação da comunidade japonesa na formação de Ibaiti. O acervo permite conhecer aspectos da história das famílias que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade.

Inaugurado em 2019, o Museu da História de Ibaiti também abriga um acervo expressivo relacionado à colônia japonesa, formado por doações da família de Shiro Hosoume. Os materiais preservados no local registram parte da trajetória dos imigrantes japoneses e de seus descendentes no município.

A visita do cônsul-geral também abriu espaço para destacar os vínculos históricos e culturais entre Brasil e Japão, construídos ao longo de gerações por meio da imigração, das relações familiares e da participação dos descendentes japoneses na vida das comunidades brasileiras.

A presença da comitiva no Museu da História de Ibaiti reforçou o reconhecimento da contribuição da comunidade japonesa para a identidade regional e o papel de instituições culturais na preservação de documentos, objetos e memórias que integram a história do município.