Publicidade

AMCG realiza homenagem para celebrar o Dia do Servidor Público

Entidade destaca atuação dos profissionais em áreas como saúde, educação, assistência social e infraestrutura nos municípios da região

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
28/10/2026 às 12h00
AMCG realiza homenagem para celebrar o Dia do Servidor Público
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

CAMPOS GERAIS - A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) homenageou os servidores públicos da região nesta quarta-feira (28), data em que é celebrado o Dia do Servidor Público. A entidade destacou a atuação dos profissionais no funcionamento das administrações municipais e na prestação de serviços essenciais à população.

O presidente da AMCG e prefeito de Sengés, Gerson Nunes, ressaltou o papel dos servidores no desenvolvimento dos municípios e na construção de uma gestão pública eficiente e próxima dos cidadãos. Segundo ele, o trabalho desses profissionais é fundamental para atender às demandas da população e garantir a execução dos serviços públicos.

“Os servidores públicos desempenham um papel fundamental na vida dos nossos municípios. São profissionais que, com dedicação e responsabilidade, trabalham diariamente para atender às necessidades da população e fazer com que os serviços públicos cheguem a quem precisa. Neste Dia do Servidor Público, deixamos nosso reconhecimento e agradecimento a todos, especialmente àqueles que atuam nos municípios dos Campos Gerais”, afirmou Nunes.

Os servidores públicos atuam em diferentes setores da administração municipal, incluindo saúde, educação, assistência social, infraestrutura, cultura, esporte e serviços administrativos. Essas áreas concentram atividades relacionadas ao atendimento direto dos moradores, à manutenção dos espaços públicos e à execução de políticas públicas.

Na saúde, os profissionais trabalham na assistência aos pacientes e na organização dos serviços oferecidos à população. Na educação, professores e demais servidores participam das atividades escolares e do funcionamento das instituições de ensino. Já em setores como infraestrutura e assistência social, as equipes atuam em demandas relacionadas à manutenção urbana, ao atendimento de famílias e à oferta de serviços municipais.

O Dia do Servidor Público é celebrado anualmente em 28 de outubro e marca o reconhecimento dos profissionais que trabalham nas diferentes esferas da administração pública. Nos municípios dos Campos Gerais, esses trabalhadores integram equipes responsáveis pela execução de ações, programas e serviços que atendem às necessidades dos moradores.

A AMCG reúne municípios da região dos Campos Gerais e atua na articulação de pautas de interesse das administrações municipais, buscando fortalecer a cooperação entre as prefeituras e ampliar o diálogo sobre demandas regionais.

Comércios são alvo da lista. Foto: Imagem ilustrativa/Google Maps
INTOLERÂNCIA Há 2 dias

Grupo de direita induz boicote a empresas supostamente ligadas ao PT em Siqueira Campos

Filho do prefeito é apontado como um dos criadores da lista; caso foi denunciado ao Ministério Público

 Foto: Reprodução/Amunorpi
NORTE PIONEIRO Há 6 dias

Amunorpi realiza reunião para alinhar estratégias com secretários de Educação

Encontro realizado na terça-feira (20) promoveu troca de experiências e discussão de ações entre equipes dos municípios associados

 Foto: Reproduçao/Prefeitura de Pinhalão
INFRAESTRUTURA Há 6 dias

Pinhalão inicia pacote de pavimentação que vai contemplar mais de vinte ruas da cidade

Primeira etapa dos trabalhos começou na Rua Floripes Maria Teixeira, no Conjunto Maria Felício Benetti; obras devem avançar para outras regiões do município

 Foto: Reprodução/Redes Sociais.
CAMPOS GERAIS Há 1 semana

Juca Sloboda destaca mais de R$ 100 milhões em investimentos para Jaguariaíva

Obras incluem pavimentação, moradias populares, escola integral, CMEIs, abastecimento de água e melhorias na saúde

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
DECISÃO Há 1 semana

TSE mantém cassação de vereadores e Arapoti pode ter mudanças na Câmara

Decisão confirma fraude à cota de gênero nas eleições de 2024; Airton Araújo e Pepe aparecem como possíveis beneficiados pelo recálculo dos votos

Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
ED 3535 29-10-2026 Há 30 minutos

ED 3535 29-10-2026
INVESTIGAÇÃO Há 3 horas

Hóspede é encontrado morto em quarto de pousada; polícia investiga o caso
CAMPOS GERAIS Há 4 horas

Fazendeiro corta 40 araucárias para plantar eucalipto e acaba multado em R$ 55 mil no Paraná
PREVENÇÃO Há 4 horas

Operação da EPR vai reforçar segurança em rodovia de Sengés e na PR-092
PREVISÃO DO TEMPO Há 4 horas

Região tem previsão de frio e alerta de tempestades a partir desta quinta-feira

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Campos conquista adesão plena ao Sistema Nacional de Cultura
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados