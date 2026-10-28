AMCG realiza homenagem para celebrar o Dia do Servidor Público

Redação - Marcelo Aguiar

CAMPOS GERAIS - A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) homenageou os servidores públicos da região nesta quarta-feira (28), data em que é celebrado o Dia do Servidor Público. A entidade destacou a atuação dos profissionais no funcionamento das administrações municipais e na prestação de serviços essenciais à população.

O presidente da AMCG e prefeito de Sengés, Gerson Nunes, ressaltou o papel dos servidores no desenvolvimento dos municípios e na construção de uma gestão pública eficiente e próxima dos cidadãos. Segundo ele, o trabalho desses profissionais é fundamental para atender às demandas da população e garantir a execução dos serviços públicos.

“Os servidores públicos desempenham um papel fundamental na vida dos nossos municípios. São profissionais que, com dedicação e responsabilidade, trabalham diariamente para atender às necessidades da população e fazer com que os serviços públicos cheguem a quem precisa. Neste Dia do Servidor Público, deixamos nosso reconhecimento e agradecimento a todos, especialmente àqueles que atuam nos municípios dos Campos Gerais”, afirmou Nunes.

Os servidores públicos atuam em diferentes setores da administração municipal, incluindo saúde, educação, assistência social, infraestrutura, cultura, esporte e serviços administrativos. Essas áreas concentram atividades relacionadas ao atendimento direto dos moradores, à manutenção dos espaços públicos e à execução de políticas públicas.

Na saúde, os profissionais trabalham na assistência aos pacientes e na organização dos serviços oferecidos à população. Na educação, professores e demais servidores participam das atividades escolares e do funcionamento das instituições de ensino. Já em setores como infraestrutura e assistência social, as equipes atuam em demandas relacionadas à manutenção urbana, ao atendimento de famílias e à oferta de serviços municipais.

O Dia do Servidor Público é celebrado anualmente em 28 de outubro e marca o reconhecimento dos profissionais que trabalham nas diferentes esferas da administração pública. Nos municípios dos Campos Gerais, esses trabalhadores integram equipes responsáveis pela execução de ações, programas e serviços que atendem às necessidades dos moradores.

A AMCG reúne municípios da região dos Campos Gerais e atua na articulação de pautas de interesse das administrações municipais, buscando fortalecer a cooperação entre as prefeituras e ampliar o diálogo sobre demandas regionais.