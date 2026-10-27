Polícia prende suspeito de tentativa de homicídio que deixou trabalhador paraplégico na região

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A Polícia Civil prendeu preventivamente, na manhã desta terça-feira (27), um homem de 20 anos investigado por participação em uma tentativa de homicídio no distrito de Monte Real, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. Com a prisão, dois suspeitos de envolvimento no crime estão detidos, enquanto um terceiro investigado permanece foragido.

LEIA TAMBÉM - Mulher é presa por tráfico no momento em que vendia drogas em Wenceslau Braz

Na segunda-feira (26), outro homem, de 27 anos, foi preso em Ourinhos, no interior de São Paulo. A captura ocorreu em uma ação conjunta das polícias Militar do Paraná e de São Paulo e da Polícia Civil.

O crime aconteceu na madrugada de 4 de outubro de 2026, quando a vítima e outros três ocupantes deixavam uma festa no distrito de Monte Real. Conforme as investigações, os suspeitos teriam preparado uma emboscada em um trecho estreito da estrada para interceptar o veículo.

Durante a ação, os ocupantes do carro foram surpreendidos por diversos disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram a lataria do automóvel e colocaram em risco a vida das quatro pessoas que estavam no veículo, segundo as informações da investigação.

O motorista, um homem de 33 anos, foi atingido por um dos disparos e perdeu os movimentos das pernas ainda no momento do ataque. Em decorrência dos ferimentos, ele ficou paraplégico. Com a ajuda dos outros passageiros, conseguiu deixar o local e receber atendimento médico.

As investigações apontam que o crime pode ter sido motivado por uma rivalidade antiga e por disputas relacionadas ao tráfico de drogas no bairro Jardim Altvater, conhecido na região como Sindicato.

O homem de 20 anos foi localizado e preso por determinação judicial. Já o suspeito de 27 anos havia sido capturado no dia anterior, em território paulista, durante a operação integrada entre as forças de segurança dos dois estados.

Os dois homens foram encaminhados à Cadeia Pública e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil também identificou um terceiro suspeito de participação na tentativa de homicídio, que continua foragido.