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Mulher é presa por tráfico no momento em que vendia drogas em Wenceslau Braz

Prisão foi realizada por uma equipe da Rotam na Avenida Osvaldo Pinto Ribeiro; três crianças estavam na residência

Por: Da Redação Fonte: Redação
27/10/2026 às 14h16
Mulher é presa por tráfico no momento em que vendia drogas em Wenceslau Braz
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A equipe da Polícia Militar prendeu em flagrante uma mulher pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no início da noite da última sexta-feira (23) no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, agentes da Rotam realizavam um patrulhamento pela Avenida Osvaldo Pinto quando avistaram a movimentação de uma mulher que passava algum objeto para um homem no quintal de uma residência.

Diante da suspeita, os agentes tentaram realizar a abordagem da dupla, mas o suspeito fugiu pelos fundos da residência e a mulher correu para o interior da casa. Com isso, os policiais adentraram no local e realizaram a abordagem da suspeita no momento em que ela retornava de um dos quartos. Durante as buscas na casa, os agentes encontraram 5,6 gramas de cocaína, 5,3 gramas de crack e 3,8 gramas de maconha, além de um Iphone 14 ProMax e embalagens para armazenamento das drogas.

Ainda segundo a equipe da PM, os policiais constataram que havia no local quatro crianças que tinha acesso livre ao cômodo onde as drogas estavam sobre uma mesa de cabeceira.

Frente aos fatos, a suspeita foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas e demais objetos que foram apreendidos. Não foram divulgadas maiores informações sobre os menores.

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